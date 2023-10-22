Правозащитник сказал, кому не удастся избежать мобилизации

Есть случаи, когда человека вводят в заблуждение и мобилизуют, хотя он имеет право на отсрочку.

Сегодня основания отсрочки от мобилизации указаны в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В частности, это может быть инвалидность, прохождение обучения и т.д.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua с адвокатом Ростиславом Кравцем.

Кто может получить отсрочку

Как отмечает специалист, это могут быть основания для наличия брони, инвалидности и т.д. Также речь идет о прохождении лечения или обучении. На отсрочку могут претендовать и многодетные семьи, лица, лишившиеся непосредственно своих близких родственников во время российской агрессии.

"Им также предоставлено право либо отказаться от мобилизации, либо получить соответствующую отсрочку. Это лица, являющиеся усыновителями, имеющими детей-инвалидов, самостоятельно воспитывающих детей, не достигших еще 18 лет, то есть совершеннолетия", – объясняет Кравец.

По словам Кравца, в подавляющем большинстве случаев ТЦК соблюдают эти требования, однако единственный вопрос, который мы сталкиваемся с некоторыми очень неприятными случаями, когда ТЦК вводят в заблуждение лиц и мобилизуют их, несмотря на наличие брони или оснований для отсрочки от мобилизации.

"Люди подписывают документы и оказывается, что они дали согласие на мобилизацию и отказались от права на отсрочку, и уже готовы ехать в воинские части. К сожалению, случаи также случаются. Перед тем, как подписывать любой документ с ТЦК, обязательно прочесть его содержание", – советует специалист.

Ранее Кравец разъяснил ситуацию с потенциальным блокированием банковских карт уклоняющимся за неявку в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП). Правда, это или фейк – читайте в материале.

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