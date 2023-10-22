В ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы БпЛА

Также была угроза баллистического применения баллистического вооружения.
В ночь на 22 октября в ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом ударных БпЛА и ракетного вооружения.
Об этом информируют Воздушные силы в Telegram.
"Угроза применения баллистического вооружения для восточных, юго-восточных областей!" – говорится в сообщении.
В 01:22 военные сообщили об отбое угрозы баллистики
Кроме того, военные сообщили, что об угрозе применения ударных БПЛА в Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях.
Напомним, ранее сообщалось, что российские войска ударили по терминалу "Новой почты" на Харьковщине.
Кроме того, мы ранее информировали, что российские войска ночью 21 октября использовали ракеты типа "Искандер-К" для обстрелов Кривого Рога.
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