В ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы БпЛА

Также была угроза баллистического применения баллистического вооружения.

В ночь на 22 октября в ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом ударных БпЛА и ракетного вооружения.

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Об этом информируют Воздушные силы в Telegram.

"Угроза применения баллистического вооружения для восточных, юго-восточных областей!" – говорится в сообщении.

В 01:22 военные сообщили об отбое угрозы баллистики

Кроме того, военные сообщили, что об угрозе применения ударных БПЛА в Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска ударили по терминалу "Новой почты" на Харьковщине.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские войска ночью 21 октября использовали ракеты типа "Искандер-К" для обстрелов Кривого Рога.

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