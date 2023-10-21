Атака по Кривому Рогу: какими ракетами ударили россияне по предприятию

Российские войска в ночь на 21 октября использовали ракеты типа "Искандер-К" для обстрела Кривого Рога Днепропетровской области.

Об этом сообщили Силы обороны пивдня Украины.

"Ночью враг также нанес комбинированный удар крылатыми ракетами "Искандер-К" и БПЛА типа "Shahed-131/136" по Кривому Рогу", — говорится в сообщении.

Произошло попадание по промышленному предприятию. Там возникли разрушения зданий, а также произошел пожар.

"Прошло без погибших и пострадавших", — добавили в Силах обороны юга.

Напомним, поздно вечером и ночью россияне ударили по Кривому Рогу ракетами и дронами. Сначала оккупанты ударили по дачному кооперативу, а затем – по промышленному предприятию.

Председатель Совета обороны города Александр Вилкул говорит, что россияне совершили комбинированную атаку по Кривому Рогу. Этот удар РФ нанесла после полуночи.

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