Атака по Кривому Рогу: якими ракетами вдарили росіяни по підприємству

Російські війська вночі 21 жовтня використовували ракети типу "Іскандер-К" для обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

"Вночі ворог також наніс комбінований удар крилатими ракетами "Іскандер-К" та БпЛА типу "Shahed-131/136" по Кривому Рогу", - йдеться в повідомленні.

Сталося влучання по промисловому підприємстві. Там виникли руйнування будівель, а також сталася пожежа.

"Минулося без загиблих та постраждалих", - додали у Силах оборони півдня.

Нагадаємо, пізно ввечері та вночі росіяни вдарили по Кривому Рогу ракетами і дронами. Спочатку окупанти вдарили по дачному кооперативу, а потім - по промисловому підприємству.

Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул каже, що росіяни здійснили комбіновану атака по Кривому Рогу. Цього удару РФ завдала після опівночі.

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