У низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу БпЛА

В ніч проти 22 жовтня у низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА та ракетного озброєння.

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Про це інформують Повітряні сили у Telegram.

"Загроза застосування балістичного озброєння для східних, південно-східних областей!" - йдеться у повідомленні.

О 01:22 військові повідомили про відбій загрозі балістики

Крім того, військові повідомили, що про загрозу застосування ударних БпЛА у Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська вдарили по терміналу "Нової пошти" на Харківщині.

Крім того, ми раніше інформували, що російські війська вночі 21 жовтня використовували ракети типу "Іскандер-К" для обстрілу Кривого Рогу.

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