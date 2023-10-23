У бюджеті Німеччини бракує понад 5 млрд євро на військову допомогу Україні – Bild

У Міноборони Німеччини оцінюють заплановані на 2024 рік потреби у військовій допомозі Україні в 5,22 млрд євро.

У Міністерстві оборони Німеччини вважають, що в проєкті бюджету на 2024 рік не вистачає понад 5 млрд євро для допомоги Україні.

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Видання посилається на отримані з конфіденційних джерел дані з проєкту бюджету, в якому на підтримку ЗСУ у 2024 році виділено 4 млрд євро, з яких 3,1 млрд розподілено на вже погоджену допомогу та ще 770 млн євро зарезервовано для МЗС. На решту військових проєктів залишається лише 120 млн євро.

У Міноборони Німеччини оцінюють заплановані на 2024 рік потреби у військовій допомозі Україні в 5,22 млрд євро:

880 млн євро на допомогу у засобах ППО;

на допомогу у засобах ППО; 675 млн євро на бойові броньовані машин;

на бойові броньовані машин; 390 млн євро на фінансування передових розробок;

на фінансування передових розробок; 935 млн євро на засоби захисту;

на засоби захисту; 2,34 млрд євро на ремонт, запчастини та логістику.

Окрім того, у бюджеті не передбачено 525 млн євро на заміну військової техніки, яку Бундесвер передав Україні.

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Член бюджетного комітету Бундестагу Андреас Шварц вважає, що Мінфін зобов'язаний виділити для України обіцяні мільярди до остаточного ухвалення бюджету.

Остаточне затвердження бюджету у Бундестазі очікується у середині листопада.

Нагадаємо, канцлер ФРН Олаф Шольц у своєму виступі в Бундестазі перед самітом ЄС, який проходитиме 26-27 жовтня в Брюсселі, пообіцяв подальше постачання зброї та фінансову підтримку Україні.

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