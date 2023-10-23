У бюджеті Німеччини бракує понад 5 млрд євро на військову допомогу Україні – Bild

У Міноборони Німеччини оцінюють заплановані на 2024 рік потреби у військовій допомозі Україні в 5,22 млрд євро.
У Міністерстві оборони Німеччини вважають, що в проєкті бюджету на 2024 рік не вистачає понад 5 млрд євро для допомоги Україні.
Про це повідомляє німецьке видання Bild.
Видання посилається на отримані з конфіденційних джерел дані з проєкту бюджету, в якому на підтримку ЗСУ у 2024 році виділено 4 млрд євро, з яких 3,1 млрд розподілено на вже погоджену допомогу та ще 770 млн євро зарезервовано для МЗС. На решту військових проєктів залишається лише 120 млн євро.
У Міноборони Німеччини оцінюють заплановані на 2024 рік потреби у військовій допомозі Україні в 5,22 млрд євро:
- 880 млн євро на допомогу у засобах ППО;
- 675 млн євро на бойові броньовані машин;
- 390 млн євро на фінансування передових розробок;
- 935 млн євро на засоби захисту;
- 2,34 млрд євро на ремонт, запчастини та логістику.
Окрім того, у бюджеті не передбачено 525 млн євро на заміну військової техніки, яку Бундесвер передав Україні.
Член бюджетного комітету Бундестагу Андреас Шварц вважає, що Мінфін зобов'язаний виділити для України обіцяні мільярди до остаточного ухвалення бюджету.
Остаточне затвердження бюджету у Бундестазі очікується у середині листопада.
Нагадаємо, канцлер ФРН Олаф Шольц у своєму виступі в Бундестазі перед самітом ЄС, який проходитиме 26-27 жовтня в Брюсселі, пообіцяв подальше постачання зброї та фінансову підтримку Україні.
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