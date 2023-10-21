Німеччина надасть Україні ще 200 мільйонів доларів: на що підуть кошти

Уряд Німеччини виділить ще 200 мільйонів доларів на відновлення України.

Про це пише dpa з посиланням на держсекретаря Міністерства економічного співробітництва та розвитку Йохена Фласбарта під час його візиту до Києва у п’ятницю, 20 жовтня.

За його словами, Міністерство виділило близько 1 мільярда євро на цивільну підтримку з початку російської загарбницької війни в лютому 2022 року.

"Продуктивна дискусія… Ми розглянули основний прогрес у нашій співпраці та обговорили потенційні плани. Серед головних тем: організація Ukraine Recovery Conference 2024 року в Берліні, впровадження більш енергоефективних і зелених технологій під час реконструкції України, розширення та зміцнення нашої спільної роботи через Multidonor Coordination Platform", - написав міністр інфраструктури України Олександр Кубраков написав про зустріч у соцмережі Х.

Разом з Фласбартом у Києві перебувала міністерка захисту навколишнього середовища Штеффі Лемке.

"Російсько-загарбницька війна також масово знищує природу та довкілля, що ставить під загрозу життєдіяльність українців у короткостроковій та довгостроковій перспективі, наприклад, щодо питної води", - йдеться у дописі.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, конгресмени США починають отримувати деталі нового пакета фінансування, який планує представити Білий дім уже в п'ятницю.

У НАТО відповіли на побоювання, що ситуація в Ізраїлі відверне увагу Заходу від війни в Україні.

Тим часом українські дипломати у США активно працюють над тим, щоб налагодити системне постачання американських далекобійних ракет ATACMS до України.

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