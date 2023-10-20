Чи будуть США системно постачати ATACMS Україні: відповідь пані посла

Очільниця українського дипломатичного представництва у Вашингтоні обнадійливо говорить про можливість подальшого постачання далекобійних ракет і розширення їх асортименту.

Українські дипломати у США активно працюють над тим, щоб налагодити системне постачання американських далекобійних ракет ATACMS до України.

На це натякнула в ефірі ТСН пані посол України у США Оксана Маркарова.

Ведучий поцікавився в очільниці українського дипломатичного представництва у Вашингтоні, чи можна спрогнозувати, що партія ATACMS, яку отримала Україна, не буде останньою і постачання цієї зброї відбуватиметься й надалі так, як це сталося з HIMARS, та чи можна сподіватися, що номенклатура цього озброєння може бути розширена.

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Пані посол відповіла коротко, але обнадійливо.

"Давайте, я скажу дипломатично: ми над цим дуже активно працюємо", - натякнула Оксана Маркарова.

Нагадаємо, у вівторок, 17 жовтня, Україна запустила ракети ATACMS по російських позиціях на окупованих територіях. Це стало першим випадком, коли ця далекобійна зброя, надана США, була застосована в Україні.

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