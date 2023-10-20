Будут ли США системно поставлять ATACMS Украине: ответ посла

Глава украинского дипломатического представительства в Вашингтоне обнадеживающе говорит о возможности дальнейшего снабжения дальнобойных ракет и расширения их ассортимента.

Украинские дипломаты в США активно работают над тем, чтобы наладить системные поставки американских дальнобойных ракет ATACMS в Украину.

Об этом намекнула в эфире ТСН посол Украины в США Оксана Маркарова.

Ведущий поинтересовался у главы украинского дипломатического представительства в Вашингтоне, можно ли спрогнозировать, что партия ATACMS, которую получила Украина, не будет последней и поставки этого оружия будут происходить и дальше так, как это произошло с HIMARS, и можно ли надеяться, что номенклатура этого вооружения может быть расширена.

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Посол ответила коротко, но обнадеживающе.

"Давайте я скажу дипломатично: мы над этим очень активно работаем", – намекнула Оксана Маркарова.

Напомним, во вторник, 17 октября, Украина запустила ракеты ATACMS по российским позициям на оккупированных территориях. Это стало первым случаем, когда это дальнобойное оружие, предоставленное США, было применено в Украине.

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