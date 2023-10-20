ATACMS: как оружие от США может изменить ход войны

Ранее ВСУ продемонстрировали эффективную работу американскими ATACMS по российским войскам. Решение США о поставках Украине дальнобойных ракет может поразительно изменить ситуацию на фронте. Это именно то, чего очень боится наш враг.

Что известно о потенциальном влиянии переданного оружия на ход войны – читайте в материале ТСН.ua.

Сможет ли Украина наносить удары по территории России

В Белом доме подтвердили предоставление Украине ракет ATACMS с радиусом действия 165 километров. Вероятно, речь идет об ATACMS Block I (M39, MGM-140, MGM-140A).

Пентагон не озвучивает количество ракет ATACMS, переданных Украине. Однако там четко подчеркивают, что это вооружение должно применяться исключительно в пределах суверенной украинской территории.

"Я не могу вдаваться в детали по количеству ATACMS, которые мы поставили. Однако, как и все другие системы и оборудование, которые мы передали Украине, были подкреплены уверениями, что они будут использоваться в рамках суверенной Украины, чтобы вернуть назад и защитить суверенную украинскую территорию", – заметил представитель Минобороны США, генерал Патрик Райдер.

Он также добавил, что Соединенные Штаты Америки продолжат консультации с Украиной, а также союзниками и партнерами, чтобы обеспечить наше государство всем необходимым для защиты от агрессии РФ.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что США будут поставлять Украине ракеты ATACMS на постоянной основе

ATACMS могут изменить ход игры, как раньше.

В ВСУ уверены, что появление у украинских военных ракет ATACMS усложнит обеспечение российских войск и подорвет их логистику.

"Появление такого мощного оружия, как ATACMS, является существенным гейм-чейнджером, которым раньше были, например, HIMARS, затем стали Patriot", – пояснил спикер Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Он уточнил, что теперь российским захватчикам придется растягивать составы и командные пункты. Поэтому у врага увеличится подлетная дистанция до поля боя. Оккупанты также вынуждены будут потратить время на поиск новых мест для размещения складов. А это приведет к "мощной нагрузке на их логистическую систему".

По словам военного обозревателя, майору запаса ВСУ и ветерану российско-украинской войны Алексею Гетьману, это оружие – большой шаг вперед. Видим, что уже превращено в металлолом 9 вертолетов. "Мы можем уничтожать корабли, аэродромы внутри Крыма и так далее", — заметил он.

При этом само по себе оружие не решает вопроса в войне. Как отмечает майор в запасе, она поможет нашим защитникам выбивать врага с украинской земли.

Против каких целей ракеты наиболее эффективны

Военный обозреватель Forbes Дэвид Акс отмечает, что получившие Украину ракеты ATACMS эффективны против довольно уязвимых целей на открытом пространстве. Однако есть кое-что, против чего они мало помогут это танки.

Снаряд модели М39 состоит из 950 разрывных снарядов размером с ручную гранату, каждый из которых тоже разлетается на мелкие обломки. Такая шрапнель может решетить одновременно несколько вертолетов, шины грузовиков, боекомплект – однако такие гранаты слабы, чтобы пробить крепкую броню.

Джо Байден сказал, что США поделятся с Украиной теми моделями ATACMS, передача которых не ослабит их обороноспособность. Очевидно, речь идет о более старых моделях, близких к списанию, таких как M39, которых у Соединенных Штатов несколько сотен. Еще одна модель, которую по этой же логике Вашингтон может передать Киеву – это М48S с некассетной боеголовкой, весящей четверть тонны. Такими снарядами можно уничтожать хорошо укрепленные постройки. А против российских танков следует поискать другой вид оружия.

Журналисты The Insider также обнародовали карту потенциальных целей ударов ATACMS.

Какие возможности РФ противодействовать ATACMS

После того, как Украина получила американские ракеты ATACMS, российские пропагандисты стали уверять, что их ПВО "легко может перехватывать даже самые совершенные ракеты Запада". Диктатор Путин также заявил, что российские силы вроде бы смогут отражать атаки ракет ATACMS.

Теоретически, объясняет военный эксперт Александр Мусиенко, американским ATACMS могут противодействовать российские системы С-400 "Триумф".

"Пока можно сказать, что 2:0 в пользу ATACMS против российских средств ПВО. Теоретически, им могут противодействовать системы С-400 "Триумф", в технических характеристиках которых как раз предусмотрено противодействие баллистическим ракетам. Могут ли они на практике это делать — затрудняются сказать, потому что нет опыта применения непосредственно С-400 против ATACMS", – говорит Мусиенко.

Эксперт напомнил, что С-400 не спасли от впечатления крылатыми ракетами Storm Shadow штаб-квартиру Черноморского флота России.

"Это крылатая ракета, которая в принципе должна быть более удачной целью для систем противовоздушной обороны, таких как С-400, даже более простых систем. Но Россия с этим не справилась. Не думаю, что у них будет высокая результативность и в вопросе, что касается ATACMS", – подытожил аналитик.

Количество, количество и еще раз количество

Ракеты, которые получила Украина, безусловно, очень важное достижение. Но военный эксперт Петр Черник отмечает, что есть очень важный нюанс: 10-20 ракет ход войны не переломят. Украине нужно несколько сотен, а лучше – 1000.

"Подводить Крымский мост можно только массированными ракетными ударами. Не иначе", – акцентирует военный эксперт.

Черник отметил, что 90% всего, что получает Крым, в том числе боеприпасы и продовольствие, идет через железную дорогу. Чтобы уничтожить эту артерию, нужно наносить массированные ракетные удары.

Крымский мост очень длинный – 18 километров. Если просядет одна секция – это прекрасно, но россияне научились с этим справляться. Надо, чтобы он ушел под воду на несколько десятков – несколько сотен метров. Именно поэтому требуется комплектация ракет М-47, М-57, М-57А1. Если ударить по опорам, все уйдет под воду. Более того, удастся взять под огневой контроль ремонтные базы.

"Тогда Крым банально задушится. Воюет человек, а не пушка или самолет, он нуждается в бесконечных ресурсах", – уверяет Черник.

Это касается любой точки фронта. Если на дальних расстояниях истреблять все подвозящие эшелоны, рано или поздно у солдата не будет патронов, не будет еды, не будет воды. И мы будем их бить как куропаток. Однако эти атаки должны быть массированными.

Безусловно, атака на аэродромы вблизи Бердянска и Луганска крайне важна для нас и чувствительна для врага. Теперь они вынуждены переместить авиацию на свою территорию, а это подлетное время, усталость пилотов и так далее.

"Да, россиянам создали проблемы. Но это еще не такие проблемы, которые окончательно убивают организм. Подчеркиваю: количество, количество и еще раз количество", – подытожил военный эксперт.

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