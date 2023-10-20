В Пентагоне рассказали, можно ли ATACMS использовать на территории России

Пентагон не озвучивает количество ракет ATACMS, переданных Украине, однако подчеркивает, что это вооружение должно применяться исключительно в пределах суверенной украинской территории.

Об этом заявил 20 октября 2023 года спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, — пишет Укринформ.

«Я не могу вдаваться в детали по количеству ATACMS, которые мы поставили. Однако, как и все другие системы и оборудование, которые мы передали Украине, были подкреплены уверениями, что они будут использоваться в рамках суверенной Украины, чтобы вернуть назад и защитить суверенную украинскую территорию», — отметил представитель оборонного ведомства.

Он также добавил, что Соединенные Штаты Америки продолжат консультации с Украиной, а также союзниками и партнерами, чтобы обеспечить наше государство всем необходимым для защиты от агрессии РФ.

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Напомним, 17 октября Украина запустила ракеты ATACMS по российским позициям на оккупированных территориях. Это стало первым случаем, когда это дальнобойное оружие, предоставленное США, было применено в Украине.

Впоследствии в Белом доме подтвердили предоставление Украине ракет ATACMS с радиусом действия 165 километров. Видео запуска ракет ATACMS уже обнародовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Сам запуск ракет, вероятнее всего, производился с РСЗО HIMARS.

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