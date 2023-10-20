ХАМАС использовал оружие из Северной Кореи для нападения на Израиль – AP

В снабжении оружия ХАМАС Пхеньян обвинили и в Южной Корее.

Боевики ХАМАСа, вероятно, применили оружие из Северной Кореи во время нападения на Израиль.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на официальных лиц Южной Кореи, двух экспертов по северокорейскому оружию и анализ оружия, захваченного Израилем на поле боя.

В частности, ХАМАС мог использовать РПГ F-7. F-7 стреляет одной боеголовкой и быстро перезаряжается, что делает его ценным оружием для боевиков в условиях столкновения с тяжелой техникой.

F-7 производства Северной Кореи / Фото: Associated Press

По словам директора консалтинговой компании Armament Research Services и эксперта по вооружениям Н.Р. Джензен-Джонс, F-7 были замечены в Сирии, Ираке, Ливане и Секторе Газа.

"Северная Корея уже давно поддерживает палестинские боевые группировки, и северокорейское оружие ранее было документировано среди запрещенных поставок", – сказал Джензен-Джонс.

Также на пропагандистских видео и фотографиях боевики ХАМАС демонстрировали северокорейскую управляемую противотанковую ракету Bulsae.

Представительство Северной Кореи при ООН не сразу ответило на запрос AP о комментарии. Однако на прошлой неделе Пхеньян через свое государственное информационное агентство KCNA отверг заявления о том, что ХАМАС применил его оружие.

Как сообщает The Telegraph, в Южной Корее также обвинили КНДР в вероятной поставке оружия ХАМАСу. В частности, артиллерии и гранатометах.

"Считается, что ХАМАС напрямую или косвенно связан с Северной Кореей в разных сферах, таких как торговля оружием и (военные. — Ред.) учения", — сказал южнокорейский чиновник на условиях анонимности.

Ранее в Белом доме заявили, что КНДР предоставила России серьезную военную помощь.

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