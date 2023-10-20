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У России будет своя "олимпиада-2024": пригласили Эритрею и КНДР

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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У России будет своя "олимпиада-2024": пригласили Эритрею и КНДР

Президент РФ Владимир Путин на спортивном форуме в Перми / Фото: Associated Press

Представитель Госдумы РФ заявила об отсутствии каких-либо ограничений для участия в международном турнире на территории России.

На международные соревнования "Всемирные игры дружбы", которые состоятся в 2024 году в Москве и Екатеринбурге, приглашены многие страны, включая Северную Корею и Эритрею.

Об этом заявила в комментарии российскому Telegram-каналу "Подъем" член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Рима Баталова.

По ее словам, нет никаких ограничений на участие в этих "играх".

Баталова считает, что победа на этом спортивном турнире, указ о проведении которого в четверг, 19 октября, подписал президент РФ Владимир Путин, будет не менее ценной, чем олимпийское золото.

“Мы пойдем по своему пути и будем устанавливать рекорды. Чтобы награды не обесценивались, нужно, чтобы соперничество было достойным, поэтому приглашаем другие страны”, — подчеркнула депутат российского парламента.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) направил приглашение 203 странам принять участие в Олимпийских играх 2024 года, которые состоятся в Париже. Среди них не оказалось России и Белоруссии.

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Дата публикации
Просмотры
256
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