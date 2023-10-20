У Росії буде своя “олімпіада-2024”: запросили Еритрею та КНДР

Представниця Держдуми РФ заявила про відсутність будь-яких обмежень для участі в міжнародному турнірі на території Росії.

На міжнародні змагання “Всесвітні ігри дружби”, які відбудуться 2024 року в Москві та Єкатеринбурзі, запрошено багато країн, включаючи Північну Корею та Еритрею.

Про це заявила в коментарі російському Telegram-каналу “Подъем" член комітету Держдуми з фізичної культури та спорту Рима Баталова.

За її словами, немає жодних обмежень на участь у цих “іграх”.

Баталова вважає, що перемога на цьому спортивному турнірі, указ про проведення якого в четвер, 19 жовтня підписав президент РФ Володимир Путін, буде не менш цінною, ніж олімпійське золото.

“Ми підемо своїм шляхом і встановлюватимемо рекорди. Щоб нагороди не знецінювалися, треба, щоб суперництво було гідне, тому запрошуємо інші країни”, - наголосила депутатка російського парламенту.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) надіслав запрошення 203 країнам взяти участь в Олімпійських іграх 2024 року, які відбудуться в Парижі. Серед них не виявилося Росії та Білорусі.

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