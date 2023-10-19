Проєкт “новий Путін”: яких помилок припустився двійник президента РФ у Китаї

Із китайським лідером Сі Цзіньпіном людина, схожа на російського президента, привіталася потиском правої руки, яка у справжнього Путіна майже недієздатна.

Військово-політичний експерт та аналітик Олег Жданов вважає, що у Кремлі вирішили випробувати нового двійника президента РФ Володимира Путіна, відправивши його на оглядини до Китаю.

Про це він говорив у своєму огляді на YouTube-каналі.

"Путін хворіє і в основному перебуває в одній зі своїх резиденцій, де, за наявною інформацією, проходить інтенсивне лікування. За деякими джерелами, лікарі [від нього] не відходять... Їх і раніше викликали, але тепер вони вже чергують мало не в сусідній кімнаті з тим Путіним, який не міг правою рукою жестикулювати, накульгував, кашляв, не міг говорити і, в принципі, виглядав не зовсім рум'яним”, - зауважив Жданов.

Водночас експерт звернув увагу на дивну поведінку людини, яка, за його словами, виконувала роль Путіна під час візиту до Китаю.

“На пресконференції махає руками, в аеропорту з китайськими представниками і рашистськими дипломатами вітався лівою рукою, а вже із Сі Цзіньпіном вітався правою... Хоча права рука, ми знаємо, у того Путіна була практично недієздатна, він нею дуже мало жестикулював”, - перелічив він очевидні помилки двійника.

Окрім того, за словами Жданова, у “нового Путіна” змінилася манера розмови, він дозволяє собі грубі слова, емоційно реагує на запитання і поводиться занадто жваво, “ніби в нього шило в одному місці завдовжки півметра”.

“Я так розумію, що це були оглядини, які мав схвалити Сі. Проект новий Путін – так швидше за все він називатиметься… А того Путіна, теперішнього вже ніхто не питає. Там керує колективний Путін, керує вже той кремлівський клан, який перебував навколо Путіна”, - резюмував експерт.

Нагадаємо, під час візиту до Китаю господар Кремля помітно хвилювався, коли вітався з китайським лідером і позував для спільного фото.

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