Військовий корабель США обстріляли з Ємену: що відомо

Військовий корабель ВМС США, який діяв на Близькому Сході, обстріляли біля узбережжя Ємену. Вважають, що 2-3 ракети були випущені бойовиками-хуситами, яких підтримує Іран.

Про це пише CNN, посилаючись на американських чиновників.

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Згодом інформацію підтвердив прессекретар Пентагону генерал Пет Райдер підтвердив, що військовий корабель США "Карні" збив три ракети наземного нападу. Крім того, знищено декілька безпілотників, запущених силами хуситів, яких підтримує Іран в Ємені.

"Ця акція стала демонстрацією інтегрованої архітектури протиповітряної та протиракетної оборони, яку ми збудували на Близькому Сході і яку ми готові використовувати, коли це необхідно, для захисту наших партнерів та наших інтересів у цьому важливому регіоні. Не було жодних жертв серед американських сил і, наскільки нам відомо, серед цивільного населення на місцях", – пояснив Райдер.

Наразі Пентагон не може з упевненістю сказати, на що були націлені ракети та безпілотники. Водночас додав, що вони були запущені з Ємену і прямували на північ уздовж Червоного моря, потенційно до цілей в Ізраїлі.

Зауважимо, останнім часом загострюється питання занепокоєння щодо потенційної агресії з боку Ірану.

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