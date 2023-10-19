Зеленський провів телефонну розмову з Байденом: про що йшлося

Володимир Зеленський провів розмову з главою США Джозефом Байденом. Серед іншого, президент подякував американському партнеру за ефективне виконання оборонних домовленостей.

Про це лідер написав на своїй сторінці у Telegram.

Ключове з розмови лідерів

Як розповів Зеленський, українців дуже надихнуло отримання ракет ATACMS. Наші воїни вже успішно застосовують їх на полі бою. Лідери країн обговорили подальше посилення наших далекобійних спроможностей.

"Подякував також за плідний візит спецпредставниці США Пенні Пріцкер, під час якого ми розпочали продуктивні переговори щодо шляхів використання заморожених російських активів", – зауважив президент України.

Окремо він зупинився на нещодавньому законі про політично значущих осіб, який ухвалив український парламент. Це вкрай важливо для просування реформ та початку переговорів про вступ до ЄС.

Зеленський не оминув увагою і візит Джозефа Байдена до Ізраїлю. Наразі вкрай важливо відновити мир та захистити життя цивільних людей.

"Ми також обговорили наступні спільні кроки у просуванні "Формула Миру". Я привітав рішення США надіслати свого представника на наступну зустріч радників на Мальті наприкінці цього місяця. Україна вдячна за життєво важливу та стійку підтримку з боку США в нашій боротьбі за свободу та проти російської агресії", – сказав лідер.

Нагадаємо, після місяців відмов відправляти Україні далекобійні ракети ATACMS президент Байден таки змінив свою думку. Тепер він більше не остерігається так званих "червоних ліній" Путіна.

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