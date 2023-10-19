Военный корабль США обстреляли из Йемена: что известно

Действовавший на Ближнем Востоке военный корабль ВМС США обстреляли у побережья Йемена. Считается, что 2-3 ракеты были выпущены боевиками-хуситами, поддерживаемыми Ираном.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на американских чиновников.

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Впоследствии информацию подтвердил пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер подтвердил, что военный корабль США "Карни" сбил три ракеты наземного нападения. Кроме того, уничтожены несколько беспилотников, запущенных силами хуситов, поддерживаемых Ираном в Йемене.

"Эта акция стала демонстрацией интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны, которую мы построили на Ближнем Востоке и которую мы готовы использовать, когда это необходимо, для защиты наших партнеров и наших интересов в этом важном регионе. Не было никаких жертв среди американских сил и, насколько нам известно, среди гражданского населения на местах", – объяснил Райдер.

Пока Пентагон не может с уверенностью сказать, на что были нацелены ракеты и беспилотники. В то же время он добавил, что они были запущены из Йемена и направлялись на север вдоль Красного моря, потенциально к целям в Израиле.

Напомним, в последнее время обостряется вопрос обеспокоенности потенциальной агрессией со стороны Ирана.

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