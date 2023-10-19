Чи здатна російська ППО збивати ATACMS: експерт оцінив можливості ворога

За словами Мусієнка, теоретично, їм можуть протидіяти російські системи С-400 "Тріумф". Проте раніше "Тріумф" не справився з ракетами Storm Shadow.

Після того, як Україна отримала американські ракети ATACMS, російські пропагандисти стали запевняти, що їхня ППО "легко може перехоплювати навіть найдосконаліші ракети Заходу". Диктатор Путін також заявив, що російські сили нібито зможуть відбивати атаки ракет ATACMS.

Чи так це насправді, пояснив військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону.

"Наразі можна сказати, що 2:0 на користь ATACMS проти російських засобів ППО. Теоретично, їм можуть протидіяти системи С-400 "Тріумф", в технічних характеристиках яких якраз передбачена протидія балістичним ракетам. Чи можуть вони на практиці це робити – важко сказати, тому що немає досвіду застосування безпосередньо С-400 проти ATACMS", – каже Мусієнко.

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Експерт нагадав, що С-400 не врятували від враження крилатими ракетами Storm Shadow штаб-квартиру Чорноморського флоту Росії.

"Це крилата ракета, яка в принципі, має бути більш вдалою ціллю для систем протиповітряної оборони, таких як С-400, навіть більш простіших систем. Але Росія з цим не впоралась. Не думаю, що в них буде висока результативність і в питанні, що стосується ATACMS", – підсумував аналітик.

Нагадаємо, у ніч проти 17 жовтня 2023 року ЗСУ завдали успішних ударів по аеродромах ворога поблизу окупованих Луганська та Бердянська. Внаслідок атаки уражені гелікоптери, обладнання та особовий склад ЗС РФ - повний список втрат читайте за посиланням.

Окупанти відразу почали скаржитися, що ЗСУ застосували далекобійні ракети ATACMS.

Українська сторона спочатку не коментувала цієї інформації, доки президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні підтвердив використання ATACMS на фронті.

Після цього головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав відео запуску ракет ATACMS.