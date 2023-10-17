Атака ЗСУ на аеродроми у Луганську та Бердянську: все, що відомо

Вочевидь, загарбникам було дуже "гаряче", адже втрати у техніці та живій силі говорять самі за себе.

У ніч проти 17 жовтня 2023 року ЗСУ завдали успішних ударів по аеродромах ворога поблизу тимчасово окупованих Луганська та Бердянська. Внаслідок атаки уражені гелікоптери та обладнання ЗС РФ.

Усе, що відомо про атаку, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Одна з найпотужніших атак за весь час

За словами росіян, атака українських військ на аеродроми Бердянська та Луганська стала однією з найпотужніших за весь період повномасштабної війни. Вони визнали що внаслідок нічної атаки зазнали втрат у живій силі та в техніці. Окупанти стверджують, що ЗСУ буцімто застосували далекобійні ракети ATACMS.

"Ранок не добрий. Х*хли вночі завдали удару ракетами ATACMS по нашому аеродрому, на якому базувалася армійська авіація. Один із найсерйозніших ударів за весь час "СВО". Якщо не найсерйозніший", – бідкалися окупанти у Мережі.

Росіяни також переконані, що такі інциденти повторюватимуться, допоки триває війна. І правильно, власне, роблять.

ССО підтвердили інформацію про удар

Мер Мелітополя Іван Федоров зранку виклав у Мережу відео з ударами з боку українських сил по аеродрому в Бердянську. На кадрах чутно гучні звуки вибухів та видно червону заграву і вильоти ворожих, ймовірно, ракет.

Атаку ЗСУ по аеродрому окупованого Бердянська зняли на відео

За даними телеграм-каналу "Ніколаєвський Ваньок", на аеродромі в Бердянську окупанти зосередили великий вертолітний парк Ка-52, Мі-8, Мі-28 та Мі-24. Загалом там було до 30 одиниць льотної техніки.

Росіяни захищали летовище установками "Панцир С1/С2", БУК М3, РЛС та ТЕРЕК. Проте захистити аеродром вони не змогли. Оскільки "прильот" був по складу авіаційної зброї, після чого відбулася детонація.

Згодом удар по аеродрому підтвердили в Силах спеціальних операцій ЗСУ. Там відзвітували про успішну операцію DRAGONFLY.

"Сили спеціальних операцій отримали інформацію про використання противником аеродромів в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, а також перебування на них значної кількості авіаційної і спеціальної техніки, та боєприпасів. Зазначену інформацію було перевірено та отримано підтвердження. Координати та необхідні дані передано для ураження підрозділам Сил оборони. У результаті завдання вогневого удару в ніч з 16 на 17 жовтня окупанти зазнали значних втрат", – розповіли в ССО.

За останніми даними у Бердянську та Луганську знищено:

дев’ять гелікоптерів різних модифікацій;

спеціальна техніка, яка перебувала на аеродромах;

пускова установка ППО;

склад боєприпасів;

пошкоджено злітні смуги аеродромів.

"Склад боєприпасів у Бердянську детонував до четвертої ранку. Детонація у Луганську тривала до 11 ранку. Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з-під завалів", – додали в ССО.

Реакція президента

Успіх наших захисників відзначив й український лідер Володимир Зеленський. Він подякував тим, хто знищує російську логістику та ворожі бази на українській землі, зазначивши, що "є результати", натякнувши на нічні удари ЗСУ по захоплених ворогом аеродромах у Бердянську та Луганську.

Глава держави висловив подяку і деяким партнерам України. Він зауважив "Ефективна зброя, як ми й домовлялися".

У мережі з'явилися супутникові фото

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав результат офіційного повідомлення окупаційної влади Бердянська про те, що "збили ракету ВСУ"

Удар ЗСУ по аеродромах росіян у Луганську та Бердянську / Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

"Цього разу збивали ракету дев’ятьма гелікоптерами, системою ППО, бронетехнікою і складом боєприпасів. Як завжди, робота ППО росіян на висоті. Правда, не без нюансів", – підсумував він.

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