ЗСУ за тиждень збили на Донеччині третій ворожий штурмовик Су-25

Окрім того, українські військові також знищили склад боєприпасів ворога.

Воїни оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" на Донеччині за тиждень знищили три ворожих штурмовики Су-25.

Про це розповів командувач угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський.

"Протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 35 авіаційних ударів, провів 47 бойових зіткнень, окрім того здійснив 906 артобстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1321 вогневе завдання", - йдеться у повідомленні.

Він додав, що загальні втрати ворога склали 472 особи. Знищено 36 одиниць військової техніки противника. Зокрема:

4 ББМ,

8 артилерійських систем,

1 засіб ППО,

літак Су-25,

13 БпЛА,

6 одиниць автомобільної,

1 - спеціальної техніки.

Також знищено склад боєприпасів ворога.

Раніше ми повідомляли, що наступ росіян на Лиманському напрямку призупинився. У ЗСУ назвали декілька причин цьому.

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