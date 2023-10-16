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ЗСУ за тиждень збили на Донеччині третій ворожий штурмовик Су-25

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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ЗСУ за тиждень збили на Донеччині третій ворожий штурмовик Су-25

Російські літаки Су-24М / Фото: Getty Images

Окрім того, українські військові також знищили склад боєприпасів ворога.

Воїни оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" на Донеччині за тиждень знищили три ворожих штурмовики Су-25.

Про це розповів командувач угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський.

"Протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 35 авіаційних ударів, провів 47 бойових зіткнень, окрім того здійснив 906 артобстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1321 вогневе завдання", - йдеться у повідомленні. 

Він додав, що загальні втрати ворога склали 472 особи. Знищено 36 одиниць військової техніки противника. Зокрема:

  • 4 ББМ,
  • 8 артилерійських систем,
  • 1 засіб ППО,
  • літак Су-25,
  • 13 БпЛА,
  • 6 одиниць автомобільної,
  • 1 - спеціальної техніки.

Також знищено склад боєприпасів ворога.

Раніше ми повідомляли, що наступ росіян на Лиманському напрямку призупинився. У ЗСУ назвали декілька причин цьому. 

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Дата публікації
Перегляди
340
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