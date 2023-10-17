Домовленості виконуються: Зеленський підтвердив використання ATACMS на фронті

Президент сказав, що домовленості зі США виконуються дуже влучно – "атакамси" себе показали.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна вперше використала проти окупантів далекобійні ракети ATACMS.

Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні за 17 жовтня.

Зеленський подякував Джо Байдену за виконані домовленності.

"Дякую всім, хто воює й працює заради України! Дякую всім, хто допомагає! І сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно – "атакамси" себе показали", – зазначив глава держави.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Нагадаємо, що у ніч проти 17 жовтня 2023 року ЗСУ завдали успішних ударів по аеродромах ворога поблизу окупованих Луганська та Бердянська. Внаслідок атаки уражені гелікоптери, обладнання та особовий склад ЗС РФ.

Окупанти відразу почали скаржитися, що ЗСУ застосували далекобійні ракети ATACMS, про постачання яких ще навіть не оголошували. Що для ударів по аеродромах Бердянська і Луганська використали ATACMS написало і авторитетне американське видання The Wall Street Journal.

Українська сторона до заяви президента не коментувала цієї інформації.