Американские Abrams могут не помочь, а создать проблемы для ВСУ – британский эксперт

Эксперт предположила, что тяжелые американские танки увязнут в осенней грязи.

Партия американских танков Abrams, которые недавно получили ВСУ кардинально не изменит ситуацию на поле боя.

Такое мнение высказала постдокторант кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона (Великобритания) Марина Мирон, передает Newsweek.

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Эксперт указала, что Украине нужно создать новые линии поставки боеприпасов и запасных частей, а также обеспечить наличие достаточного количества бензовозов для украинских Abrams.

"Все это создает не только проблемы для цепочки поставок, но и делает привлекательными объекты для российской артиллерии и беспилотников", — заявила Мирон.

В статье отмечают, что танки Abrams могут быть менее пригодны для нужд Украины из-за их веса. "Абрамсы" намного тяжелее, чем модели советских времен, которые использовала Украина.

Украинским военным предстоит убедиться, что Abrams способен пересекать мосты, не предназначенные для танка такого веса, и поддерживать подобающий запас топлива.

"Я не думаю, что это изменит правила игры. Скорее наоборот. Это создает больше проблем для украинских сил, чем пользы", – считает эксперт.

Также Мирон не исключает, что "Абрамсы" могут увязнуть в болотистой местности во время осенних ливней, и для спасения танков потребуются бронированные эвакуационные машины.

Напомним, 25 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил прибытие Abrams в Украину.

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