Американські Abrams можуть не допомогти, а створити проблеми для ЗСУ – британська експертка

Експертка припустила, що важкі американські танки загрузнуть в осінній багнюці.

Партія американських танків Abrams, яку нещодавно отримали ЗСУ кардинально не змінить ситуацію на полі бою.

Таку думку висловила постдокторантка кафедри військових досліджень Королівського коледжу Лондона (Велика Британія) Марина Мирон, передає Newsweek.

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Експертка вказала, що Україні потрібно створити нові лінії постачання боєприпасів і запасних частин, а також забезпечити наявність достатньої кількості бензовозів для українських Abrams.

"Все це створює не лише проблеми для ланцюжка поставок, а й робить привабливими об'єктами для російської артилерії та безпілотників", – заявила Мирон.

У статті зауважують, що танки Abrams можуть бути менш придатними для потреб України через їхню вагу. "Абрамси" набагато важчі, ніж моделі радянських часів, які використовувала Україна.

Українським військовим потрібно буде переконатися, що Abrams здатний перетинати мости, не призначені для танка такої ваги, і підтримувати належний запас палива.

"Я не думаю, що це змінить правила гри. Скоріше навпаки. Це створює більше проблем для українських сил, ніж користі", – вважає експертка.

Також Мирон не виключає, що "Абрамси" можуть загрузнути в багнистій місцевості під час осінніх злив, і для порятунку танків будуть потрібні броньовані евакуаційні машини.

Нагадаємо, 25 вересня президент Володимир Зеленський підтвердив прибуття Abrams до України.

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