Танки Abrams вже в Україні: що це за машини, які в них переваги і навіщо вони ЗСУ

За оцінками офіційних осіб України та країн-партнерів, Abrams матимуть вирішальне значення для отримання переваги на полі бою.

Перші американські танки Abrams вже прибули до України – це підтвердив президент Володимир Зеленський. Ці машини – одні з найпотужніших у світі, живучі в бою та стріляють швидко і точно. Очікується, що Abrams допоможуть ЗСУ прорвати міцну оборону російських військ.

Що відомо про танки Abrams і які від них переваги для України – читайте на ТСН.ua.

Танк "Абрамс" – вага

Бойова маса танка Abrams у версії М1А1 становить 63, 5 т. Екіпаж танка – 4 особи (командир, навідник, заряджальник, механік-водій).

На танку встановлена багатошарова протиснарядна композитна броня, посилена сіткою зі збідненого урану. Головне озброєння танка – 120-міліметрова гладкоствольна гармата М256 (виробник – Rheinmetall). Другорядним озброєнням є два кулемети калібру 7,62 мм та 12,7 мм. На машині встановлена сучасна система управління вогнем компанії Hughes Aircraft та (від 2021 року) ізраїльська система активного захисту Trophy AP.

Abrams М1А1 має багатопаливний газотурбінний двигун Lycoming Textron AGT 1500C. Завдяки ньому машина здатна розвивати швидкість 72 км по шосе і 48 км по бездоріжжю. На танку встановлена торсіонна підвіска High-Hardness-Steel Torsion Bars W/Rotary Shock Absorbers.

"Абрамс" – дальність стрільби

Якщо йдеться про танки Abrams M1A1 SA, на яких навчалися українські військові, то вони обладнані 120-міліметровими гладкоствольними гарматами M256 із боєкомплектом у 40 пострілів. Ефективна дальність стрільби гармати стандартним боєприпасом – 3 км. Гармата здатна вести вогонь як звичайними підкаліберними та кумулятивними снарядами, так і спеціальними бетонобійними та картечними снарядами.

Abrams має також підкаліберний боєприпас M829, який у модифікації А3 має здатність пробивати не менше 700 мм броні на відстані 2 км.

Характеристики танка Abrams / Інфографіка: Military Media Center

Чому Україна хоче танки "Абрамс"

Очікується, що танки Abrams допоможуть Силам оборони України прорвати міцну оборону російських військ. Вони призначені для боротьби з іншими танками та для прориву ворожих ліній оборони. Гусениці цих машин створені для пересування відкритою місцевістю, подібною до ландшафту на сході України.

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За оцінками офіційних осіб України та країн-партнерів, Abrams матимуть вирішальне значення для отримання переваги на полі бою. Військові країн-партнерів тренували українських захисників на цих танках виконувати маневри загальновійськових з’єднань проти російських військ, які окопалися вздовж лінії фронту на сході держави.

"Танки дуже важливі як для оборони, так і для нападу. Модернізовані сучасні танки, підготовка, що супроводжує їх, вміння їх використовувати матимуть фундаментальне значення для успіху України", – заявляв у червні голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Перша партія танків Abrams прибула до України!

Переваги танка "Абрамс"

Abrams – основний бойовий танк США, який перебуває на озброєнні від 1980 року. Він вважається одним із найпотужніших у світі. Це високозахищена машина, яка стріляє швидко і точно.

Танк дуже живучий у бою, адже весь боєкомплект розташований за межами вежі у спеціальній задній ніші. Вона відокремлена від вежі вогнетривкими броньованими дверцятами, і у разі ураження боєзапасу енергія вибуху йде вгору – там встановлені спеціальні панелі, які вибиває під тиском. Разом із хорошою багатошаровою бронею зі вставками з різнихкомпозитних матеріалів це робить Abrams одним з найзахищеніших танків у світі.

Також серед переваг Abrams – здатність зблизитися з ворожими танками, позиціями військ та іншими цілями, завдати по них ураження своєю гарматою і кулеметами, а потім на великій швидкості від'їхати.

Ефективна дальність стрільби гармати танка Abrams співставна з можливостями розпіареного російського танка Т-90М "Прорив". Водночас у російських танків Т-72Б3 і Т-80 цей показник гірший.

Зауважимо, що Abrams був розроблений саме для протидії радянським Т-72 і мають досконалішу систему управління вогнем. Вона дозволяє швидше виявити ціль ідає більше шансів уразити ціль з першого пострілу. Завдяки потужнішому двигуну Abrams має кращий розгін і маневреність, ніж Т-72. Також у російських танків гірша оптика та системи нічного бачення.

Танк Abrams / Фото: militaryphotos.net

Скільки танків "Абрамс" у США

Станом на 2022 рік американська армія мала на озброєнні 2645 танків Abrams різних модифікацій. Ще близько 3450 цих танків перебували на зберіганні.

За даними видання Politico, наразі у США працює лише один танковий завод у місті Ліма (штат Огайо). Це держпідприємство під управлінням компанії General Dynamics. І його потужності дозволяють виготовляти 12 танків на місяць.

Танк M1A2 Abrams на озброєнні США / Фото: Getty Images

Де воювали танки "Абрамс"

Бойове хрещення танки Abrams успішно пройшли в боях під час війни у Перській затоці на початку 90-их років, відомій як операція "Буря в пустелі". Там ці машини отримали широке схвалення від командирів, екіпажів і технічного персоналу за убивчу силу, стійкість перед ворожим вогнем і швидкість.

Танки Abrams також допомогли військам США перемогти іракські сили під час вторгнення до Іраку 2003 року. Ці машини підтримували рейди та інші операції у Фаллуджі та інших місцях.

Abrams використовувалися і в Афганістані, де бронетанкова рота морської піхоти була розгорнута 2011 року. Ця рота зазнала лише одного поранення під час бойових дій, незважаючи на 19 підривів на саморобних вибухівках.

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