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В Пентагоне открестились от информации о том, сколько танков Abrams получит Украина

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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В Пентагоне открестились от информации о том, сколько танков Abrams получит Украина

США передают Украине танки / Фото: Getty Images

Министерство обороны США воздержалось от уточнения количества американских танков Abrams, которые планируется передать Украине.

Об этом заявила заместитель представителя оборонного ведомства США Сабрина Сингх, пишет Укринформ.

«Я не буду вдаваться в конкретные цифры или какие-либо дополнительные подробности о том, сколько танков и когда прибудут», — сказала представитель минобороны США.

Она отметила, что украинская сторона сама объявит об этом, если сочтет нужным.

В связи с этим представитель Пентагона отметила, что первая партия танков Abrams уже доставлена в Украину, и об этом было объявлено официальным Киевом.

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Ранее мы писали, что танки Abrams уже в Украине, а также рассказали, что это за машины, какие у них преимущества и зачем они ВСУ.

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Дата публикации
Просмотры
152
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