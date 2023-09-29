В Пентагоне открестились от информации о том, сколько танков Abrams получит Украина

Об этом заявила заместитель представителя оборонного ведомства США Сабрина Сингх, пишет Укринформ.

«Я не буду вдаваться в конкретные цифры или какие-либо дополнительные подробности о том, сколько танков и когда прибудут», — сказала представитель минобороны США.

Она отметила, что украинская сторона сама объявит об этом, если сочтет нужным.

В связи с этим представитель Пентагона отметила, что первая партия танков Abrams уже доставлена в Украину, и об этом было объявлено официальным Киевом.

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Ранее мы писали, что танки Abrams уже в Украине, а также рассказали, что это за машины, какие у них преимущества и зачем они ВСУ.

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