В ГУР рассказали, как России помогает ХАМАСу воевать против Израиля

В ходе официальных встреч террористы ХАМАС договорились с Россией о передаче оружия, в частности речь идет о стрелковом пехотном вооружении.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью Эспрессо.

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"Весь мир видел визиты представителей ХАМАС в Москву. И эти официальные визиты они не скрывались. И обсуждались во время этих визитов не развитие балета и культуры, не защита климата и не какие-то проведение вечеров кремлевско-ХАМАСской дружбы. Понятно, что интересовало обе стороны", – сказал он.

Юсов отметил, что Россия знала об определенных планах ХАМАСа против Израиля.

"Сделано это было еще до совершения последних атак на Израиль, то есть, так или иначе, Россия была проинформирована о том, что какие-то вещи будут происходить. И видеокадры с русским языком, звучавшие в ходе атак на Израиль, они так же слышали и анализ подтверждает эти факты. То есть это информация, которой владеет не только Украина — о ней знают и в Израиле, и наши партнеры и союзники в мире. Поэтому да, была", — добавил он.

Кроме того, представитель ГУР подтвердил, что Россия учит арабских инструкторов попадать по израильской технике из FPV-дронов.

"И оперативная информация, и агентурная работа, и не только. Также есть обмен информацией в международном плане. Да, российские инструкторы, Россия, используя так называемые ПВК (делала это, — ред.). Еще раз подчеркнем, никаких частных военных компаний на России не существует — это все часть российских спецслужб, это структуры, работающие при поддержке и полностью за финансирование российского бюджета или околобюджетных структур.В конце концов, человек, похожий на Путина, это подтверждал в отношении ПВК Вагнера в прямом эфире., в том числе военно-политического руководства режима, который сейчас правит территорией с названием Российская Федерация", — подчеркнул он, добавив, что контакты РФ и ХАМАС были "достаточно давно".

Джо Байден заявил, что успех Израиля и Украины жизненно важен для нацбезопасности США.

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