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Блинкен призвал Ливан не втягиваться в войну против Израиля

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Блинкен призвал Ливан не втягиваться в войну против Израиля

Обстрел ливанской деревни Кфар-Чуба / Фото: Associated Press

Во время разговора с премьер-министром Ливана Наджибом Микати Блинкен призвал уважать интересы ливанцев.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил растущую обеспокоенность из-за напряженности вдоль северной границы Израиля и заявил, что Ливан пострадает, если страну втянут в войну.

Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США.

Во время разговора с премьер-министром Ливана Наджибом Микати Блинкен призвал уважать интересы ливанцев, пострадавших в случае втягивания страны в войну против Израиля.

Кроме того, Блинкен подтвердил поддержку США ливанского народа и отметил растущую обеспокоенность из-за напряженности вдоль южной границы Ливана.

Напомним, ранее сообщалось, что в штаб-квартиру временных сил ООН, расположенную в ливанском городе Эн-Накура на границе с Израилем, была поражена ракетой.

Кроме того, мы ранее информировали, что с территории Ливана по северным регионам Израиля были нанесены ракетные удары.

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Дата публикации
Просмотры
113
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