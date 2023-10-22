Блинкен призвал Ливан не втягиваться в войну против Израиля

Во время разговора с премьер-министром Ливана Наджибом Микати Блинкен призвал уважать интересы ливанцев.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил растущую обеспокоенность из-за напряженности вдоль северной границы Израиля и заявил, что Ливан пострадает, если страну втянут в войну.

Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США.

Во время разговора с премьер-министром Ливана Наджибом Микати Блинкен призвал уважать интересы ливанцев, пострадавших в случае втягивания страны в войну против Израиля.

Кроме того, Блинкен подтвердил поддержку США ливанского народа и отметил растущую обеспокоенность из-за напряженности вдоль южной границы Ливана.

Напомним, ранее сообщалось, что в штаб-квартиру временных сил ООН, расположенную в ливанском городе Эн-Накура на границе с Израилем, была поражена ракетой.

Кроме того, мы ранее информировали, что с территории Ливана по северным регионам Израиля были нанесены ракетные удары.

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