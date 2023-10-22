Блинкен призвал Ливан не втягиваться в войну против Израиля

Во время разговора с премьер-министром Ливана Наджибом Микати Блинкен призвал уважать интересы ливанцев.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил растущую обеспокоенность из-за напряженности вдоль северной границы Израиля и заявил, что Ливан пострадает, если страну втянут в войну.
Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США.
Во время разговора с премьер-министром Ливана Наджибом Микати Блинкен призвал уважать интересы ливанцев, пострадавших в случае втягивания страны в войну против Израиля.
Кроме того, Блинкен подтвердил поддержку США ливанского народа и отметил растущую обеспокоенность из-за напряженности вдоль южной границы Ливана.
Напомним, ранее сообщалось, что в штаб-квартиру временных сил ООН, расположенную в ливанском городе Эн-Накура на границе с Израилем, была поражена ракетой.
Кроме того, мы ранее информировали, что с территории Ливана по северным регионам Израиля были нанесены ракетные удары.
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