Блінкен закликав Ліван не втягуватись у війну проти Ізраїля

Під час розмови с премʼєр-міністром Лівану Наджибом Мікаті Блінкен закликав поважати інтереси ліванців.

Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив зростаючу стурбованість через напруженість вздовж північного кордону Ізраїлю та заявив, що Ліван постраждає, якщо країну втягнуть у війну.

Про це йдеться у повідомленні Державного департаменту США.

Під час розмови с премʼєр-міністром Лівану Наджибом Мікаті Блінкен закликав поважати інтереси ліванців, які постраждають у разі втягнення країни у війну проти Ізраїля.

Крім того, Блінкен підтвердив підтримку США ліванського народу та відзначив зростаючу стурбованість через напруженість вздовж південного кордону Лівану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в штаб-квартиру тимчасових сил ООН, що розташовано в ліванському місті Ен-Накура на кордоні з Ізраїлем, було вражено ракетою.

Крім того, ми раніше інформували, що з території Лівану по північних регіонах Ізраїлю було завдано ракетних ударів.

Читайте також: