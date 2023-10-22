Астрологічний прогноз на 22 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: темний, "сатанинський" день, коли на людину впливають сили зла – необхідно мінімізувати його присутність у житті людини. Необхідно також очистити власні помисли від будь-якого зла, щоб воно не зіпсувало життя – як наше власне, так і інших людей.

Символ дня: нетопир.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливі кольори дня: вохра, теракотовий, шоколадний і коричневий.

Щасливі камені дня: чорні перли, олександрит.

За яку частину тіла відповідає: серце, судини.

Хвороби дня: висока ймовірність харчових отруєнь, стенокардії та міжреберної невралгії, а також загострення хронічних захворювань через ослаблення імунітету.

Харчування дня: харчування має бути помірним, м'ясо, гриби та алкоголь необхідно виключити.

Стрижка дня: стрижка, зроблена цього дня, може призвести до різкого погіршення самопочуття.

Дачні роботи дня: можна обробляти землю різними способами, обрізати і щепити дерева й чагарники.

Магія і містика дня: небажано ворожити і дивитися у дзеркало – це може стати поганою прикметою.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть бути тривожними й неприємними, але порожніми – пророчими вони не є, тож переживати через них не варто.

Табу дня: нові починання потрібно відкласти на потім – вони не дадуть очікуваних результатів.

Цитата дня: "Будь-яка емоція мимовільна, якщо вона щира" (Марк Твен).

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