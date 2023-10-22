Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 22 октября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
66
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 22 октября

Астрологический прогноз на 22 октября / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: темный, "сатанинский" день, когда на человека влияют силы зла – необходимо минимизировать его присутствие в жизни человека. Необходимо также очистить собственные помыслы от какого-либо зла, чтобы оно не испортило жизнь – как нашу собственную, так и других людей. 

Символ дня: нетопырь. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: охра, терракот, шоколадный и коричневый

Счастливые камни дня: черный жемчуг, александрит

За какую часть тела отвечает: сердце, сосуды. 

Болезни дня: велика вероятность пищевых отравлений, стенокардии и межреберной невралгии, а также обострение хронических заболеваний вследствие ослабления иммунитета. 

Питание дня: питание должны быть умеренным, мясо, грибы и алкоголь необходимо исключить. 

Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, может привести к резкому ухудшению самочувствия. 

Дачные работы дня: можно обрабатывать землю разными способами, обрезать и прищипывать деревья и кустарники. 

Магия и мистика дня: нежелательно гадать и смотреться в зеркала – это может стать плохой приметой. 

Сны дня: сны нынешней ночи могут быть тревожными и неприятными, но пустыми – вещими они не являются, поэтому переживать из-за них не стоит. 

Табу дня: новые начинания нужно отложить на потом – они не принесут ожидаемых результатов. 

Цитата дня: "Всякая эмоция непроизвольна, если она искренна" (Марк Твен). 

Читайте также:

Поведение Путина в Китае сняли на видео: он хромал и волновался

Поведение Путина в Китае сняли на видео: он хромал и волновался

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
66
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация