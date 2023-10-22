Астрологический прогноз на 22 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: темный, "сатанинский" день, когда на человека влияют силы зла – необходимо минимизировать его присутствие в жизни человека. Необходимо также очистить собственные помыслы от какого-либо зла, чтобы оно не испортило жизнь – как нашу собственную, так и других людей.
Символ дня: нетопырь.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: охра, терракот, шоколадный и коричневый
Счастливые камни дня: черный жемчуг, александрит
За какую часть тела отвечает: сердце, сосуды.
Болезни дня: велика вероятность пищевых отравлений, стенокардии и межреберной невралгии, а также обострение хронических заболеваний вследствие ослабления иммунитета.
Питание дня: питание должны быть умеренным, мясо, грибы и алкоголь необходимо исключить.
Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, может привести к резкому ухудшению самочувствия.
Дачные работы дня: можно обрабатывать землю разными способами, обрезать и прищипывать деревья и кустарники.
Магия и мистика дня: нежелательно гадать и смотреться в зеркала – это может стать плохой приметой.
Сны дня: сны нынешней ночи могут быть тревожными и неприятными, но пустыми – вещими они не являются, поэтому переживать из-за них не стоит.
Табу дня: новые начинания нужно отложить на потом – они не принесут ожидаемых результатов.
Цитата дня: "Всякая эмоция непроизвольна, если она искренна" (Марк Твен).
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