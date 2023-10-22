Израиль ликвидировал еще одного командира ХАМАСа

В Израиле заявили о ликвидации замглавы ракетных сил ХАМАСа.
Армия обороны Израиля ЦАХАЛ заявила, что во время ударов по Сектору Газы в ночь на 22 октября погиб заместитель начальника ракетных сил ХАМАСа и еще десятки боевиков.
Об этом пишет Times of Israel.
"Мы усиливаем атаки в Секторе Газы, чтобы уменьшить угрозы для наших сил в рамках подготовки к следующему этапу войны", — отметил представитель израильской армии.
Он также добавил, что Израиль приступит к следующему этапу операции "в лучших условиях для ЦАХАЛа и в соответствии с решением политического эшелона".
Напомним, Израиль нанес удар по подземному комплексу мечети Аль-Ансар, где готовили теракт.
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