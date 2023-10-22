Израиль ликвидировал еще одного командира ХАМАСа

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ заявила, что во время ударов по Сектору Газы в ночь на 22 октября погиб заместитель начальника ракетных сил ХАМАСа и еще десятки боевиков.

Об этом пишет Times of Israel.

"Мы усиливаем атаки в Секторе Газы, чтобы уменьшить угрозы для наших сил в рамках подготовки к следующему этапу войны", — отметил представитель израильской армии.

Он также добавил, что Израиль приступит к следующему этапу операции "в лучших условиях для ЦАХАЛа и в соответствии с решением политического эшелона".

Напомним, Израиль нанес удар по подземному комплексу мечети Аль-Ансар, где готовили теракт.

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