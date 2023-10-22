Ізраїль ліквідував ще одного командира ХАМАСу

Армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ заявила, що під час ударів по Сектору Гази у ніч проти 22 жовтня загинув заступник начальника ракетних сил ХАМАСу і ще десятки бойовиків.

Про це пише Times of Israel.

"Ми посилюємо атаки у Секторі Гази, щоб зменшити загрози для наших сил у рамках підготовки до наступного етапу війни", – зазначив речник ізраїльської армії.

Він також додав, що Ізраїль приступить до наступного етапу операції "за найкращих умов для ЦАХАЛу та відповідно до рішення політичного ешелону".

Нагадаємо, Ізраїль завдав удару по підземному комплексу мечеті Аль-Ансар, де готували теракт.

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