Ізраїль завдав удару по підземному комплексу мечеті Аль-Ансар, де готували теракт

У ЦАХАЛ заявили, що під мечеттю знаходився "терористичний осередок бойовиків ХАМАС та „Ісламського джихаду".

Військові Ізраїля завдали удару по підземному комплексу на території мечеті Аль-Ансар у Дженіні на Західному березі річки Йордан, щоб попередити терористичний акт.

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Про це йдеться у повідомленні пресслужби Армії оборони Ізраїлю.

Як стверджують у ЦАХАЛі, у підземних приміщення під мечеттю знаходився "терористичний осередок бойовиків ХАМАС та „Ісламського джихаду".

"Вони несуть відповідальність за організацію кількох терористичних атак останніми місяцями і готувалися вчинити теракт найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Армії оборони Ізраїля заявили, що військові обовʼязково зайдуть на територію Сектора Гази, щоб провести наземну операцію проти бойовиків терористичного угруповання ХАМАС.

Крім того, ми раніше інформували, що Армія оборони Ізраїлю закликала палестинців на півночі Сектора Гази негайно евакуюватися.

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