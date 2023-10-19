Ракет ATACMS будет больше: Кулеба сообщил плохие новости для окупантов

Кулеба поблагодарил Америку "за выполнение договоренностей и за укрепление нашей огневой мощи".

США будут снабжать дальнобойные ракеты ATACMS Украине на постоянной основе.

Об этом сообщил в эфире телемарафона министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в четверг, 19 октября.

Также читайте Шольц шокирован цинизмом заявления Путина о войне в Израиле

По его словам, поставки ракет – это договоренность президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена в рамках визита в Вашингтон. Речь идет о поездке, состоявшейся в конце сентября.

"Если прочесть между строк выступление президента Зеленского после встречи с Байденом, из него можно было бы понять, что принято очень важное решени", — сказал Кулеба и поблагодарил Америку "за выполнение договоренностей и за укрепление нашей огневой мощи".

Как ранее сообщили в ВСУ, что американские дальнобойные ракеты ATACMS "изменят правила игры" на фронте. Как именно – читайте ЗДЕСЬ.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Сколько нужно ATACMS Украине для перелома в войне? Россияне будут атаковать ракетами! | Черника

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.