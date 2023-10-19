Ракет ATACMS буде більше: Кулеба повідомив погані новини для окупантів

Кулеба подякував Америці "за виконання домовленостей і за зміцнення нашої вогневої міці".

США постачатимуть далекобійні ракети ATACMS Україні на постійній основі.

Про це повідомив в ефірі телемарафону міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у четвер, 19 жовтня.

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За його словами, постачання ракет - це домовленість президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена у межах візиту до Вашингтона. Йдеться про поїздку, яка відбулася наприкінці вересня.

"Якщо прочитати між рядків виступ президента Зеленського після зустрічі з Байденом, з нього можна було б зрозуміти, що ухвалене дуже важливе рішення", - сказав Кулеба та подякував Америці "за виконання домовленостей і за зміцнення нашої вогневої міці".

Як раніше повідомили у ЗСУ, що американські далекобійні ракети ATACMS "змінять правила гри" на фронті. Як саме - читайте ТУТ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Скільки треба ATACMS Україні для переламу у війні? Росіяни атакуватимуть ракетами! | Черник

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