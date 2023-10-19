В ЗСУ пояснили, як саме ATACMS "змінять правила гри" на фронті

Свого часу таким "гейм-чейндером" стали передані Україні системи HIMARS та ЗРК Patriot.

Отримані Україною далекобійні ракети ATACMS суттєво "змінюють правила гри" і тепер російські війська будуть змушені відтягувати свої склади та аеродроми ще далі від лінії фронту.

Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Як ATACMS вплинуть на ситуацію на фронті

Євлаш зазначив, що Росія не відмовилася від своїх планів повністю окупувати Луганщину, і цей напрямок залишається для ворога одним із пріоритетних. Проте поява в українських військових ракет ATACMS ускладнить забезпечення російських військ та підірве їхню логістику.

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"Поява такої потужної зброї як ATACMS є суттєвим гейм-ченджером, яким раніше були, наприклад, HIMARS, потім стали Patriot", – пояснив представник ЗСУ.

Він уточнив, що тепер російським загарбникам доведеться розтягувати їхні склади та командні пункти. Через це у ворога збільшиться підльотна дистанція до поля бою.

Окупанти також змушені будуть витратити час на пошук нових місць для розміщення складів. А це призведе до "потужного навантаження на їхню логістичну систему".

Нагадаємо, 17 жовтня ЗСУ вперше застосували на фронті ракети ATACMS, завдавши ними ударів по російських гелікоптерах та обладнанню на аеродромах у Бердянську та Луганську.

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Президент Росії Володимир Путін назвав "помилкою" США передавання Україні ATACMS та заявив, що нібито "результату не буде". До речі, раніше диктатор те саме заявляв про HIMARS, які чудово проявили себе на полі бою.

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