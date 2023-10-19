Британія впроваджує План надзвичайної допомоги Україні на зиму: деталі

Представник країни запевнив, що Британія продовжуватиме підтримувати Україну доти, допоки Росія не залишить її суверенну територію.

Велика Британія разом із партнерами впроваджує План надзвичайної допомоги Україні у зимовий період на загальну суму в 127 млн фунтів стерлінгів (майже 154 млн дол.).

Про це на засіданні Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ заявив старший військовий радник британської делегації Ніколас Окотт, повідомляє "Укрінформ".

"Сполучене Королівство продовжуватиме підтримувати Україну дипломатично, військово і фінансово. Разом з міжнародними партнерами ми впроваджуємо наш План надзвичайної допомоги Україні в зимовий період – 127 мільйонів фунтів стерлінгів допомоги на 2023-2024 роки", – оголосив Скотт.

Також читайте Кулеба пояснив, чи будуть західні партнери продовжувати надавати ЗСУ зброю

Він також нагадав, що Британія оголосила про новий пакет допомоги на 100 млн фунтів стерлінгів, "щоб допомогти Україні розмінувати мінні поля та захистити критично важливу національну інфраструктуру".

Британський дипломат поінформував, що його держава продовжує співпрацювати з Києвом та іншими партнерами у підтримці альтернативних маршрутів для вивезення українського зерна. Це збільшує можливості експорту до решти світу сухопутними маршрутами, через дунайські порти та український морський коридор.

Скотт запевнив, що Британія продовжуватиме підтримувати Україну доти, допоки Росія не залишить її суверенну територію. А це – єдиний шляхом до справедливого і тривалого миру.

До слова, американські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Білий дім планує 20 жовтня попросити у Конгресу новий пакет фінансування допомоги для України, Ізраїлю, Тайваню та зміцнення кордону США з Мексикою у розмірі 100 млрд дол. Для України в цьому пакеті передбачено 60 млрд дол.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Кулеба про підтримку США: Ми вже стільки всього пережили! Готові до будь-чого!

Читайте також: