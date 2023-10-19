Британия внедряет План чрезвычайной помощи Украине на зиму: детали

Представитель страны заверил, что Британия будет продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока Россия не покинет ее суверенную территорию.

Великобритания вместе с партнерами внедряет План чрезвычайной помощи Украине в зимний период на общую сумму 127 млн фунтов стерлингов (около 154 млн долл.).

Об этом на заседании Форума по сотрудничеству безопасности ОБСЕ заявил старший военный советник британской делегации Николас Окотт, сообщает "Укринформ".

"Соединенное Королевство будет продолжать поддерживать Украину дипломатически, военно и финансово. Вместе с международными партнерами мы внедряем наш План чрезвычайной помощи Украине в зимний период – 127 миллионов фунтов стерлингов помощи на 2023-2024 годы", – объявил Скотт.

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Он также напомнил, что Британия объявила о новом пакете помощи на 100 млн. фунтов стерлингов, "чтобы помочь Украине разминировать минные поля и защитить критически важную национальную инфраструктуру".

Британский дипломат проинформировал, что его государство продолжает сотрудничать с Киевом и другими партнерами по поддержке альтернативных маршрутов для вывоза украинского зерна. Это увеличивает возможности экспорта в остальной мир по сухопутным маршрутам, через дунайские порты и украинский морской коридор.

Скотт заверил, что Британия будет продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока Россия не покинет ее суверенную территорию. А это – единственный путь к справедливому и длительному миру.

К слову, американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Белый дом планирует 20 октября попросить у Конгресса новый пакет финансирования помощи для Украины, Израиля, Тайваня и укрепления границы США с Мексикой в размере 100 млрд долл. Для Украины в этом пакете предусмотрено 60 млрд дол.

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