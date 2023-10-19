Швеція наближається до надання Україні винищувачів Gripen - ЗМІ

Може минути близько року, перш ніж літаки опиняться в Україні.

Уряд Швеції обережно готується до потенційного передавання Україні винищувачів Gripen. Втім, може минути близько року, перш ніж літаки опиняться в країні. Адже пілоти та інженери потребуватимуть навчання з незнайомими системами.

Про це йдеться у публікації Politico.

Автори матеріалу наголошують, що рішення Норвегії, Данії, Бельгії та Нідерландів передати винищувачі F-16 Києву зробило надання Україні Gripen більш обговорюваним предметом допомоги з боку Швеції.

Літаки Gripen можуть суттєво допомогти Києву контролювати свій повітряний простір. Їх вважають відносно дешевими і простими в обслуговуванні. Цей літак може працювати з коротших, вужчих злітно-посадкових смуг, включно з імпровізованими злітно-посадковими смугами на прямих ділянках автомагістралей. Це зменшує ризик скупчення літаків на великій базі та їх знищення внаслідок однієї ворожої атаки. До того ж літаки мають спеціальне обладнання для протидії російським винищувачам і радарним системам класу "земля-повітря".

Варто зауважити, що раніше уряд Швеції оголосив про виділення Україні 14-го пакета військової допомоги. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявляв, що Збройним силам Швеції та Шведському управлінню оборонного озброєння доручено вивчити можливість передаваня або експорту до України винищувачів Gripen. Очікують, що оцінка буде готова до 6 листопада.

Нагадаємо, Швеція передала Україні 10 танків Stridsvagn 122, які є модернізованим аналогом німецьких Leopard 2А5. Разом із ними додому повернуться українські військові, які пройшли навчання у Швеції.

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