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Лавров радить росіянам відпочивати у Північній Кореї

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Лавров радить росіянам відпочивати у Північній Кореї

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров / Фото: Associated Press

Лавров перебуває з дводенним візитом у Північній Кореї.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров радить росіянам відпочивати у Північній Кореї.

Про це повідомляють пропагандистські видання.

У нього запитали, чи порадив би він російським туристам відпочивати у Північній Кореї. На що він коротко відповів, що "став би".

Додамо, що російський дипломат прибув до тоталітарної Північної Кореї у четвер, 18 жовтня. 19 жовтня Лавров повинен повернутися до Росії. 

За даними засобів масової пропаганди, Сергій Лавров зустрівся із лідером КНДР Кім Чен Ином. Їхня розмова тривала понад годину. Що вони обговорювали - ні російська, ні північнокорейська сторони не розкрили. Також він зустрівся із очільницею МЗС Півночної Кореї.

Нагадаємо, у Путіна зробили цинічну заяву щодо зброї з КНДР для окупантів.

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Дата публікації
Перегляди
1302
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