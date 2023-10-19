Лавров перебуває з дводенним візитом у Північній Кореї.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров радить росіянам відпочивати у Північній Кореї.

Про це повідомляють пропагандистські видання.

У нього запитали, чи порадив би він російським туристам відпочивати у Північній Кореї. На що він коротко відповів, що "став би".

Додамо, що російський дипломат прибув до тоталітарної Північної Кореї у четвер, 18 жовтня. 19 жовтня Лавров повинен повернутися до Росії.

За даними засобів масової пропаганди, Сергій Лавров зустрівся із лідером КНДР Кім Чен Ином. Їхня розмова тривала понад годину. Що вони обговорювали - ні російська, ні північнокорейська сторони не розкрили. Також він зустрівся із очільницею МЗС Півночної Кореї.

Нагадаємо, у Путіна зробили цинічну заяву щодо зброї з КНДР для окупантів.

Читайте також: