Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров советует россиянам отдыхать в Северной Корее.

Об этом сообщают пропагандистские издания.

У него спросили, посоветовал ли бы он российским туристам отдыхать в Северной Корее. На что он коротко ответил, что "стал бы".

Добавим, что российский дипломат прибыл в тоталитарную Северную Корею в четверг, 18 октября. 19 октября Лавров должен возвратиться в Россию.

По данным средств массовой пропаганды Сергей Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ином. Их разговор длился больше часа. Что они обсуждали – ни российская, ни северокорейская стороны не раскрыли. Также он встретился с главой МИД Северной Кореи.

Напомним, у Путина сделали циничное заявление об оружии из КНДР для оккупантов.

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