Бої за Авдіївку: експерт заявив, що наступ росіян за всіма параметрами провалено

Російська окупаційна армія не має здобутків районі Авдіївки Донецької області. Росіяни зазнали величезних втрат, а просування тактичного плану не відповідають їхній ціні.

Про це заявив в в ефірі телеканалу FREEДОМ військовий оглядач Денис Попович.

"Я взагалі не бачу жодних досягнень з боку противника. Там були тактичні просування біля Красногорівки, це на північному фасі в бік від Кліщіївки. Конфігурація фронту в районі Авдіївки теоретично дозволяла окупантам здійснити оточення цього міста. Вони спробували це зробити, розпочавши наступальну операцію 10 жовтня. Але, порівняно з тими втратами, яких там зазнали, а це кілька тисяч військовослужбовців, загиблих у боях за терикон, як за домінівну висоту над цими місцями", - вважає Попович.

За словами експерта, просування тактичного плану, яких зуміли домогтися окупанти, - це фактично розширення сірої зони. Щобільше, вважає експерт, за всіма параметрами можна говорити про провал наступу РФ на Авдіївку. Нічого нового російські окупанти не показали під час цього наступу.

"Подивимося, як буде ситуація розвиватися далі. Але я б констатував провал наступу армії РФ у районі Авдіївки практично за всіма параметрами. Цілком можливо, що вони намагатимуться там атакувати ще раз. Але дуже схоже на те, що все це перейшло в позиційну війну. Власне кажучи, у той стан, у якому вони перебували до своєї спроби наступати", - розповів військовий оглядач.

Попович зауважує, що росіяни знали про потужний укріпрайон, який будувався протягом усього періоду війни - від 2014-го.

Ситуація біля Авдіївки

Генштаб у ранковому зведенні 19 жовтня повідомив, що окупанти штурмують Авдіївку. За минулу добу ЗСУ відбили три атаки ворога. Також безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового та Первомайського Донецької області.

Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун наголошує, що в районі Авдіївки збили вже п’ятий ворожий Су-25. Тим часом окупанти за підтримки авіації російські загарбники продовжують намагання оточити місто.

За словами керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, в Авдіївці окупанти поновили масовані атаки. Збільшилася кількість обстрілів громади з боку військових РФ - б’ють по школах та позиціях українських військових.

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