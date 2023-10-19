ЗСУ на Авдіївському напрямку філігранно знищили техніку окупантів: Єрмак показав відео

Українські військові на Авдіївському напрямку ударними дронами філігранно знищують окупантів та їхню техніку.

Відповідним відео на своїй сторінці в соцмережі поділився очільник ОП Андрій Єрмак.

На кадрах видно, як ударні дрони знищують російські танки, броньовані машини піхоти та живу силу.

“Авдіївський напрямок. Росіяни намагалися здійснити “бліцкриг”, але понесли великі втрати у живій силі та техніці. Рота ударних БпАК 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха ефективно знищує російську армію. FPV-камікадзе в руках наших пілотів - це смерть для ворога”, - наголосив Андрій Єрмак.

ЗСУ на Авдіївському напрямку філігранно знищили техніку окупантів

Нагадаємо, що ЗСУ мають успіх у районі Вербового, а в районі Авдіївки збили вже п’ятий ворожий Су-25.

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