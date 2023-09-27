Леся Нікітюк тоді і зараз: як змінилася ведуча за 14 років кар'єри

Робити перші кроки на телебаченні знаменитість почала ще далекого 2009 року.

Нині Леся Нікітюк є однією з найвідоміших українських телеведучих. Однак знаменитості довелося пройти нелегкий шлях, щоб досягти такого успіху.

Зокрема, ведуча намагалася побудувати кар'єру гумористки, а вже потім почала вести програми на телебаченні.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, як за 14 років кар'єри змінилася Леся Нікітюк.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Перші появи на телебаченні

Знаменитість здобула освіту в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії, однак ще під час навчання у виші Леся почала будувати кар'єру гумористки. Вона була учасницею команди КВН "Торнадо Люкс", а згодом разом із подругою заснувала гумористичний дует "Малинки". Вони разом знялися у програмі "Бігуді шоу", а згодом підкорювали гумористів на "Розсміши коміка".

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Так, 2011 року подруги виграли 10 тисяч гривень, наступного року вони забрали головний приз – 50 тисяч гривень, а через рік – 20 тисяч гривень.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Початок кар'єри ведучої та успіх на телебаченні

Успіх та славу Лесі Нікітюк принесла програма про подорожі "Орел і Решка", де її колегою був Андрій Бєдняков. Саме тоді кар'єра ведучої стрімко пішла вгору. У проєкті Леся знімалася у двох сезонах – четвертому та п'ятому, а потім почала вести інші шоу.

Леся Нікітюк та Андрій Бєдняков / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Зокрема, Нікітюк 2013 року вела авторську програму, де розповідала новини зі світу шоубізнесу. 2015 року знаменитість знову поверталася на "Орел і Решку", де працювала ведучою. А вже 2016 року Леся вела інше тревел-шоу, де їздила по світу та розповідала про чоловіків з інших країн.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Статус однієї з найвідоміших ведучих в Україні

2018 року Леся стає ведучою популярного шоу "Хто зверху". Проєкт приносить знаменитості шалений успіх та визнання. У ведучої збільшується армія прихильників, а на її фотоблог підписуються тисячі фанів.

Леся Нікітюк та Сергій Притула / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Того ж року знаменитість взяла участь у п'ятому сезону шоу "Танці з зірками". Леся танцювала з танцівником Максом Єжовим. Перемогу парі не вдалося здобути, однак вони потрапили у фінал та вибороли друге місце.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Паралельно Леся стає ведучою інших програм, а також запускає авторське шоу, де вона їздить Україною, відкриває нові місця та розповідає про побут українців.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Як змінилася Леся Нікітюк під час повномасштабної війни

Повномасштабна війна неабияк вплинула на Лесю Нікітюк. На початку російського вторгнення вона поїхала до Хмельницького. Там знаменитість одразу почала допомагати переселенцям. Вона відкрила центр для вимушено переміщених осіб. Нині ж він закритий.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Також Леся намагалася підіймати у тяжкий час настрій. Знаменитість випускала пародійні пісні, де висміювала окупантів. Зокрема, ведуча заспівала такі композиції, як "Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", "Цей сон". Треки швидко набирали популярності на YouTube.

Особисте життя Лесі Нікітюк

Про особисте життя знаменитості майже нічого невідомо. Знаменитість ретельно тримає його в таємниці.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Щоправда, 2017 року Леся Нікітюк неабияк інтригувала своїх прихильників. Вона заявляла, що виходить заміж за свого сусіда. Однак вже 2019 року знаменитість повідомила, що весілля було скасоване.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

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