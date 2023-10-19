ВСУ на Авдеевском направлении филигранно уничтожили технику окупантов: Ермак показал видео

Ударные дроны уничтожают русские танки, бронированные машины пехоты и живую силу.
Украинские военные на Авдеевском направлении ударными дронами филигранно уничтожают кафиров и их технику.
Соответствующим видео на своей странице в соцсети поделился глава ОП Андрей Ермак.
На кадрах видно, что ударные дроны уничтожают российские танки, бронированные машины пехоты и живую силу.
“Авдеевское направление. Россияне пытались осуществить "блицкриг", но понесли большие потери в живой силе и технике. Рота ударных БпАК 53 отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха эффективно уничтожает русскую армию. FPV-камикадзе в руках наших пилотов – это смерть для врага”, — подчеркнул Андрей Ермак.
Напомним, что ВСУ преуспевают в районе Вербового, а в районе Авдеевки сбили уже пятый вражеский Су-25.
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