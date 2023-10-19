ВСУ на Авдеевском направлении филигранно уничтожили технику окупантов: Ермак показал видео

Украинские военные на Авдеевском направлении ударными дронами филигранно уничтожают кафиров и их технику.

Соответствующим видео на своей странице в соцсети поделился глава ОП Андрей Ермак.

На кадрах видно, что ударные дроны уничтожают российские танки, бронированные машины пехоты и живую силу.

“Авдеевское направление. Россияне пытались осуществить "блицкриг", но понесли большие потери в живой силе и технике. Рота ударных БпАК 53 отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха эффективно уничтожает русскую армию. FPV-камикадзе в руках наших пилотов – это смерть для врага”, — подчеркнул Андрей Ермак.

ВСУ на Авдеевском направлении филигранно уничтожили технику оккупантов

Напомним, что ВСУ преуспевают в районе Вербового, а в районе Авдеевки сбили уже пятый вражеский Су-25.

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