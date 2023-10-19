"Погрожували переламати ноги": відсторонений гравець "Ювентуса" шокував боргами перед букмекерами

Півзахисник "Ювентуса" та збірної Італії Ніколо Фаджолі, якого нещодавно дискваліфікували на 7 місяців за нелегальні ставки на спорт, зізнався, що через свою залежність вліз у величезні борги.

На допиті в прокуратурі Італії 22-річний італієць розповів, що винен нелегальним букмекерам близько 3 млн євро. Також він розповів, що через борги навіть отримував погрози фізичної розправи.

"Я почав робити ставки в Тірренії під час тренувального табору збірної Італії U-21. Я опинився в стресі, який був спричинений боргами. Найгірший період був у березні-квітні 2023 року. Під час матчу із "Сассуоло" я припустився технічної помилки і був замінений. Сльози на лаві запасних – це наслідок думок про мої борги за ставками.

Коли я грав за "Кремонезе", мама порадила мені поїхати лікуватися. Я їздив туди кілька разів. У мене була ілюзія, що я можу обійтися без цього. Насправді я грав на будь-якій спортивній події, яку дивився по телевізору, включно з футболом. Перші ставки я робив на тенісні події, а вже потім на футбол, але я ніколи не ставив на матчі "Кремонезе" та "Ювентуса".

Близько 110 000 євро я заборгував одному нелегальному букмекеру, близько 1,5 мільйона – іншому, близько 1,3 мільйона – третьому. 17 000 євро я був винен юридичному агентству в провінції Порденоне, близько 31 000 євро – нелегальному банку в провінції Комо.

Борг зростав, а я отримував погрози фізичної розправи (наприклад: "Я зламаю тобі ноги"). Я думав, що граю лише для повернення боргу.

У жовтні 2022 року Раду Дрегушин позичив мені 40 000 євро. Я сказав йому, що мені потрібно купити годинник, а мої рахунки заблокувала мама", – наводить слова Фаджолі La Gazzetta Dello Sport.

Додамо, що Фаджолі могли дискваліфікувати на 3 роки, проте він вирішив співпрацювати, визнав свою провину та пішов на угоду з FIGC, що посприяло зменшенню терміну усунення. Крім того, Ніколо також заплатить штраф у розмірі 12500 євро.

Фаджолі – вихованець "Ювентуса", за основну команду якого виступає від 2021 року. Сумарно на його рахунку 45 поєдинків за "Стару синьйору", три голи і 6 результативних передач. У листопаді минулого року він дебютував за збірну Італії.

Цього сезону Ніколо провів 6 матчів за "Ювентус" у всіх турнірах, відзначився одним асистом.

Зазначимо, що Фаджолі – не єдиний відомий італійський футболіст, який став фігурантом нещодавнього гучного скандалу про нелегальні ставки.

Раніше поліція допитала ще двох гравців "Скуадри Адзурри" щодо їхньої ймовірної причетності до незаконної гри на тоталізаторі – хавбека "Ньюкасла" Сандро Тоналі та півзахисника "Астон Вілли" Ніколо Дзаньоло. Після цього обидва футболісти достроково залишили тренувальний табір суперника збірної України у відборі на Євро-2024.

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