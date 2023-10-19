Пасинок засновника відомого російського рок-гурту жорстоко зарізав бабусю і брата

Пасинок засновника відомого російського рок-гурту "Парк Горького" Стаса Наміна Роман Мікоян жорстоко вбив свою бабусю і зведеного брата.

Вбивство сталося на дачі Наміна у Підмосков'ї. 85-річну жінку було вбито ударом ножем у груди, у сина музиканта – колото-різані рани по всьому тілу. Підозрюваним у вбивстві родичів Наміна став його названий 39-річний старший син Роман Мікоян. Роман – син третьої дружини Наміна від її попередніх стосунків, якого музикант всиновив. Вбитий Артем був біологічним сином експодружжя.

Сини Стаса Наміна

Як пишуть РосЗМП, причиною вбивства родичів Наміна в Підмосков'ї могли стати майнові суперечки. Зокрема, будинок, у якому відбулося вбивствою. Роман вимагав, щоб бабуся, яка в ньому жила, продала його, і отримавши відмову, убив її та свого брата.

Роман Мікоян зізнався у вбивстві родичів

Зазначимо, що Стас Намін – засновник відомий російських гуртів "Парк Горького" та "Цветы". Музикант є затятим путіністом, підтримує повномасштабне вторгнення РФ до України і вважає, що у всьому винна Америка.

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