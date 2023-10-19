Защитники Авдеевки получили партию FPV-дронов при содействии Favbet Foundation

Дроны-камикадзе поступили в распоряжение подразделения, участвующего в операции по обороне Авдеевки.

Одно из специальных подразделений Национальной гвардии Украины получило партию из 10 FPV-дронов при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation, сообщили представители фонда.

Дроны-камикадзе поступили в распоряжение подразделения, принимающего участие в операции по обороне Авдеевки Донецкой области, позиции вокруг которой оккупанты массово штурмуют в течение последних 10 дней.

«Дроны пригодятся нашим защитникам для доставки зажигательных «подарков» оккупантам на Авдеевском направлении», – говорят в фонде.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ с начала большой войны получили 235 автомобилей, в том числе речь идет о 53 новых внедорожниках Peugeout Landtrek, приобретенных для ударных рот «Армии дронов».

Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.