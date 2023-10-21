Германия предоставит Украине еще 200 миллионов долларов: на что пойдут деньги

Правительство Германии выделит еще 200 миллионов долларов на восстановление Украины.

Об этом пишет dpa со ссылкой на госсекретаря Министерства экономического сотрудничества и развития Йохена Фласбарта во время визита в Киев в пятницу, 20 октября.

По его словам, Министерство выделило около 1 миллиарда евро на гражданскую поддержку с начала российской захватнической войны в феврале 2022 года.

"Продуктивная дискуссия… Мы рассмотрели основной прогресс в нашем сотрудничестве и обсудили потенциальные планы. Среди главных тем: организация Ukraine Recovery Conference 2024 года в Берлине, внедрение более энергоэффективных и зеленых технологий при реконструкции Украины, расширение и укрепление нашей совместной работы через Multidonor Coordination Platform ", — написал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков написал о встрече в соцсети Х.

Вместе с Фласбартом в Киеве находилась министерка защиты окружающей среды Штеффи Лемке.

"Российско-захватническая война также массово уничтожает природу и окружающую среду, что ставит под угрозу жизнедеятельность украинцев в краткосрочной и долгосрочной перспективе, например, по питьевой воде", — говорится в сообщении.

Военная помощь Украине

Конгрессмены США начинают получать детали нового пакета финансирования, который планирует представить Белый дом уже в пятницу.

В НАТО ответили на опасения, что ситуация в Израиле отвлечет Запад от войны в Украине.

Тем временем украинские дипломаты в США активно работают над тем, чтобы наладить системные поставки американских дальнобойных ракет ATACMS в Украину.

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